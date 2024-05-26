Остриков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.2005
Сын: Остриков Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Острикова (Шиленкова) Маргарита Олеговна
Рождение ребёнка
23.08.2012
Сын: Остриков Давид Алексеевич
Мать ребёнка: Острикова (Шиленкова) Маргарита Олеговна
Рождение ребёнка
23.08.2012
Сын: Остриков Давид Алексеевич
Мать ребёнка: Острикова (Шиленкова) Маргарита Олеговна