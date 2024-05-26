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Остриков Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1985

Отец: Остриков Василий Григорьевич

Мать: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Острикова (Шиленкова) Маргарита Олеговна

Рождение ребёнка
27.09.2005

Сын: Остриков Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Острикова (Шиленкова) Маргарита Олеговна

Рождение ребёнка
23.08.2012

Сын: Остриков Давид Алексеевич

Мать ребёнка: Острикова (Шиленкова) Маргарита Олеговна

Рождение ребёнка
23.08.2012

Сын: Остриков Давид Алексеевич

Мать ребёнка: Острикова (Шиленкова) Маргарита Олеговна

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