Никулина Парасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Парасковья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1850 по 1858

Муж: Никулин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никулин Петр Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Андреевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Никулина Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Андреевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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