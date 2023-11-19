Никулина Парасковья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1850 по 1858
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Никулин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Никулина Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Андреевич
Место жительства
25.02.1858
Смерть
Неизвестно