Кутний (Неизвестно) Жена Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутний (Неизвестно) Жена Неизвестно

Кутний (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Кутний Дамиан Михайлович

Отец ребёнка: Кутний Михаил Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутний Михаил Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кутний Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кутний Михаил Неизвестно

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.