Хисамиев Вазых Инсафутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамиев Вазых Инсафутдинович

Место рождения

с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской области,РСФСР.

Дата рождения

02.06.1927

Дата смерти

26.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1927

Отец: Хисамиев Инсафутдин

Мать: Хисамиева Имай

Рождение ребёнка
07.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Инсафутдинова Магдания

Смерть
26.10.1978
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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