Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Матвеевна

Дарья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Горшков Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Борис Владимирович

Отец ребёнка: Горшков Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Руфина Владимировна

Отец ребёнка: Горшков Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.