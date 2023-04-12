Епифанов Василий Иоаннов
Место рожденияСамарская, Российская империя
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Епифанов Иоанн Петров
Мать: Татиана Осипова
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1897
Сын: Епифанов Симеон
Мать ребёнка: Матрона Косьмина
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
11.?.1900
Сын: Епифанов Даниил
Мать ребёнка: Матрона Косьмина
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1901
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Косьмина
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Матрона Косьмина
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Епифанов Порфирий
Мать ребёнка: Матрона Косьмина
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
07.09.1914
Сын: Епифанов Петр
Мать ребёнка: Матрона Косьмина
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
25.01.?
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.09.?
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно