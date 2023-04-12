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Епифанов Василий Иоаннов

Место рождения

Самарская, Российская империя

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Епифанов Иоанн Петров

Мать: Татиана Осипова

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Епифанов Симеон

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
11.?.1900

Сын: Епифанов Даниил

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1901

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Епифанов Порфирий

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
07.09.1914

Сын: Епифанов Петр

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
25.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Смерть
Неизвестно
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