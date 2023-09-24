Самсонова Ирина Косьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.
Дочь: Самсонова Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно