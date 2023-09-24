Самсонова Ирина Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Ирина Косьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркулев Филипп Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.

Дочь: Самсонова Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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