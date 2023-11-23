Екатерина Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Тихвинский Афиноген Васильев
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сементовский Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Сементовский Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сементовский Николай Иванов
Отец ребёнка: Сементовский Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Сементовский Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно