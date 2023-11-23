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Екатерина Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Тихвинский Афиноген Васильев

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сементовский Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Сементовский Иван Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сементовский Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сементовский Николай Иванов

Отец ребёнка: Сементовский Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Тихвинский Иван Иванов

Отец ребёнка: Сементовский Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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