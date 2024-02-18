Халифаева Давлатби — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халифаева Давлатби

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халифаев Камол

Мать: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Мадина

Отец ребёнка: Намозов Абдусамад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Мохинав

Отец ребёнка: Намозов Абдусамад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Абдухалил

Отец ребёнка: Намозов Абдусамад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Рамазон

Отец ребёнка: Намозов Абдусамад

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Намозов Абдусамад

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