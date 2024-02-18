Халифаева Давлатби
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халифаев Камол
Мать: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Мадина
Отец ребёнка: Намозов Абдусамад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Мохинав
Отец ребёнка: Намозов Абдусамад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Абдухалил
Отец ребёнка: Намозов Абдусамад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Рамазон
Отец ребёнка: Намозов Абдусамад
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Намозов Абдусамад