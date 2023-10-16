Головушкина Евгения Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Мать: Параскевья Михайлова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Головушкин Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Головушкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Головушкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Головушкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Головушкин Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Головушкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохова Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Головушкин Григорий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1877