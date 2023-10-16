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Головушкина Евгения Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: Параскевья Михайлова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Головушкин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Головушкин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Головушкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Головушкин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Головушкин Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Головушкин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохова Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Головушкин Григорий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головушкин Григорий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1877
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