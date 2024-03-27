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Этингов Леонтий Исаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1918

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Этингов Исай

Мать: Этингова (Пулин) Елена(Лея) Елена (Лея)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1971

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