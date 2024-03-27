Этингов Леонтий Исаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1918
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1971