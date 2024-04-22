Миронова (Чапурина) Нина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1932
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1932
Отец: Чапурин Егор Павлович
Бракосочетание
23.05.1953
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2012