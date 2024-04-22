Миронова (Чапурина) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Чапурина) Нина Георгиевна

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Место рождения

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

30.11.1932

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1932

Отец: Чапурин Егор Павлович

Мать: Чапурина Антонина Филиповна

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
23.05.1953

Муж: скрыто настройками приватности

Дятловка, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дятловка, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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