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Смагин Козьма Григорьев

Место рождения

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Смагин Григорий Андреев

Мать: Акилина Семенова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Смагин Зиновия Козьмович

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Смагина Устина Козьмовна

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Смагина Настасья Козьмовна

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Смагина) Акилина Козьмовна

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Смагина Анна Козьмовна

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Смагин Тимофей Козьмович

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Смагин Иван Козьмович

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1850

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