Смагин Козьма Григорьев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Смагин Григорий Андреев
Мать: Акилина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Смагин Зиновия Козьмович
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Смагина Устина Козьмовна
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Смагина Настасья Козьмовна
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Смагина) Акилина Козьмовна
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Смагина Анна Козьмовна
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Смерть
После 1850