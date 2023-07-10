Емельянова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1900 ст.
Сын: Емельянов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1902 ст.
Сын: Емельянов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.11.1903 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1907 ст.
Сын: Емельянов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1908 ст.
Сын: Емельянов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно