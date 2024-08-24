Салятов Леонид Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салятов Леонид Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салятова (Барышева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
2004

Сын: Салятов Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Салятова (Барышева) Мария Алексеевна

Развод
2006

Жена: Салятова (Барышева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салятова (Барышева) Мария Алексеевна

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