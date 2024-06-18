Ухов Евгений
Место рожденияд.ЛевиноЧкаловский р-н Горьковская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.ЛевиноЧкаловский р-н Горьковская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ухова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухова Клавдия
Смерть
Неизвестно