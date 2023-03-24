Погребняк Галина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погребняк Терентий
Мать: Стасевич Валентина
Рождение ребёнка
28.06.1960
Отец ребёнка: Власов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребняк Валентина Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребняк Наталья Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Иванович