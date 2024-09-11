Василий Авксентьев 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Авксентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Агафонова

Рождение ребёнка
23.11.1868

Сын: Авксентьев Андрей Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Агафонова

Рождение ребёнка
05.05.1871

Сын: Авксентьев Михаил Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Агафонова

Рождение ребёнка
14.04.1874

Дочь: (Авксентьева) Александра Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Агафонова

Смерть
Неизвестно

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