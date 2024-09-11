Василий Авксентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Агафонова
Рождение ребёнка
23.11.1868
Сын: Авксентьев Андрей Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Агафонова
Рождение ребёнка
05.05.1871
Сын: Авксентьев Михаил Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Агафонова
Рождение ребёнка
14.04.1874
Дочь: (Авксентьева) Александра Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Агафонова
Смерть
Неизвестно