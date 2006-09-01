Подосиновик Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.2006 или 30.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.09.2006 или 30.09.2006
Крутой Берег, Несвижский район, Минская область