Подосиновик Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосиновик Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.2006 или 30.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.09.2006 или 30.09.2006
Крутой Берег, Несвижский район, Минская область

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