Холкин Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холкин Павел Андреевич

Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

10.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Белово, Беловский, Кемеровская область
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