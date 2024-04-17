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Ялычкина Прасковья Николаева

Место рождения

Астахово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Астахово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 304об-305, №13). - запись о бракосочетании.
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Ялычкин Фёдор Гаврилов

Вещур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 304об-305, №13): Жених: деревни Братиловой крестьянски сын Фёдор Гаврилов Ялычкин, православного вероисповедания,... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1884

Дочь: (Ялычкина) Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Ялычкин Фёдор Гаврилов

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в МК 1884 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-357, лист 36об-37, №57).
Смерть
Неизвестно

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