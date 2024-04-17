Ялычкина Прасковья Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 304об-305, №13). - запись о бракосочетании.
Бракосочетание
06.02.1883
Вещур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 304об-305, №13): Жених: деревни Братиловой крестьянски сын Фёдор Гаврилов Ялычкин, православного вероисповедания,... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1884
Дочь: (Ялычкина) Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Ялычкин Фёдор Гаврилов
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в МК 1884 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-357, лист 36об-37, №57).
Смерть
Неизвестно