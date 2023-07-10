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Хабаровская Иванна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1991

Отец: Хабаровский Василий Иванович

Мать: Балаганчик Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.2012

Сын: Балаганчик Ринат Егорович

Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович

Рождение ребёнка
30.06.2013

Сын: Балаганчик Александр Егорович

Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаганчик Амэлия Егоровна

Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганчик Семён Егорович

Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаганчик Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаганчик Анна Егоровна

Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганчик Виктор

Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балаганчик Егор Егорович

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