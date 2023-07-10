Хабаровская Иванна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1991
Рождение ребёнка
30.06.2012
Сын: Балаганчик Ринат Егорович
Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович
Рождение ребёнка
30.06.2013
Сын: Балаганчик Александр Егорович
Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаганчик Амэлия Егоровна
Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганчик Семён Егорович
Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаганчик Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаганчик Анна Егоровна
Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганчик Виктор
Отец ребёнка: Балаганчик Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно