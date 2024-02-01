Тихонова (Константинова) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1922
Дата смерти16.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922
Рождение ребёнка
20.11.1939
Дочь: Зайцева Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1944
Дочь: Ситникова Галина Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1946
Дочь: Савченко Людмила Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тихонов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1954
Дочь: Пономарева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1988