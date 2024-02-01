Тихонова (Константинова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Константинова) Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1922

Дата смерти

16.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922

Отец: Константинов Пётр Павлович

Мать: Константинова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.11.1939

Дочь: Зайцева Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1944

Дочь: Ситникова Галина Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1946

Дочь: Савченко Людмила Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тихонов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1954

Дочь: Пономарева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Александр Васильевич

Смерть
16.12.1988
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