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Баринов Андрей Николаевич

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Место рождения

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.10.1913

Дата смерти

15.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1913

Отец: Баринов Николай Андреевич

Мать: Баринова Ольга Савельевна

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.1940

Сын: Баринов Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Баринова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
01.12.1941

Дочь: Баринова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Баринова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
09.08.1953

Сын: Баринов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Баринова Лидия Владимировна

Смерть
15.07.1993

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