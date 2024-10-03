Баринов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1913
Дата смерти15.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1940
Сын: Баринов Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Баринова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
01.12.1941
Дочь: Баринова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Баринова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
09.08.1953
Сын: Баринов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Баринова Лидия Владимировна
Смерть
15.07.1993