Балан Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалан Корней

Балан Корней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1824 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1824

Дочь: Мотрона

Мать ребёнка: (Баланка) Марина Афанасьевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-LVF6 У сосланого на поселение за воровство Корнея Балана жителя Девицкого крестьянина дворянки жительки Марины Афанасьевой дочери Баланки без мужа род... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.