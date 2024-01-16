Тихонов Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Источник: familio - Ирина Салтыкова
Рождение ребёнка
05.06.1938

Сын: Тихонов Альберт Фёдорович

Мать ребёнка: Тихонова Мария Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Мария Григорьевна

Смерть
1979
Источник: familio - Ирина Салтыкова
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