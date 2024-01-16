Тихонов Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1938
Сын: Тихонов Альберт Фёдорович
Мать ребёнка: Тихонова Мария Григорьевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Мария Григорьевна
Смерть
1979
Источник: familio - Ирина Салтыкова