Патрикеев Фаддей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеев Фаддей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Мать ребёнка: (Патрикеева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Василий Фадеевич

Мать ребёнка: (Патрикеева) Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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