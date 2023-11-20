Вшивков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Евдокия (Вшивкова) Григорьевна
Мать ребёнка: Вшивкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1910
Дочь: Поваринцева Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Вшивкова Парасковья Ивановна