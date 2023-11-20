Вшивков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивков Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Евдокия (Вшивкова) Григорьевна

Мать ребёнка: Вшивкова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1910

Дочь: Поваринцева Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Вшивкова Парасковья Ивановна

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