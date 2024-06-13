Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1935
Дата смерти11.11.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
11.11.1949
Рождение ребёнка
01.11.1956
Дочь: Насаева Сафура Шамильевна
Отец ребёнка: Насаев Шамиль Шайхулович
Рождение ребёнка
13.08.1961
Дочь: Мадьямова (Насаева) Василя Шамильевна
Отец ребёнка: Насаев Шамиль Шайхулович
Рождение ребёнка
18.01.1965
Дочь: Газизова Альфия Шамильевна
Отец ребёнка: Насаев Шамиль Шайхулович
Рождение ребёнка
07.04.1978
Дочь: Мадьямова Зульфия Галимовна
Отец ребёнка: Мадьямов Галим Тазетдинович
Рождение ребёнка
02.06.1981
Отец ребёнка: Мадьямов Галим Тазетдинович