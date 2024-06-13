Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1935

Дата смерти

11.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935

Отец: Шамсутдинов Мутыгулла -

Мать: Шамсутдинова (Алимбекова) Сагида Гаряевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.11.1949
Рождение ребёнка
01.11.1956

Дочь: Насаева Сафура Шамильевна

Отец ребёнка: Насаев Шамиль Шайхулович

Рождение ребёнка
13.08.1961

Дочь: Мадьямова (Насаева) Василя Шамильевна

Отец ребёнка: Насаев Шамиль Шайхулович

Рождение ребёнка
18.01.1965

Дочь: Газизова Альфия Шамильевна

Отец ребёнка: Насаев Шамиль Шайхулович

Рождение ребёнка
07.04.1978

Дочь: Мадьямова Зульфия Галимовна

Отец ребёнка: Мадьямов Галим Тазетдинович

Рождение ребёнка
02.06.1981

Сын: Мадьямов Нагим Галимович

Отец ребёнка: Мадьямов Галим Тазетдинович

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