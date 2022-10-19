Сотский Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вологодская (Сотская) Вера Михайловна
Мать ребёнка: (Румянцева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1921
Сын: Сотский Николай Михайлович
Мать ребёнка: (Румянцева) Мария Ивановна
Козлово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область