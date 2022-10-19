Сотский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотский Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вологодская (Сотская) Вера Михайловна

Мать ребёнка: (Румянцева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1921

Сын: Сотский Николай Михайлович

Мать ребёнка: (Румянцева) Мария Ивановна

Козлово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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