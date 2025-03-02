Ильюшкина (Iljushkina) (Крякина) Параскева Карповна
Место рожденияUomaa, Impilahti, Finland
Дата рождения24.10.1810
Дата смерти26.08.1873
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1810
Uomaa, Impilahti, Finland
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1832
Дочь: Parviainen (Ильюшкина (Iljushkina)) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Ильюшкин (Iljushkin) Иван Андреевич
Kitelä, Impilahti, Finland
Рождение ребёнка
25.11.1834
Сын: Ильюшкин (Iljushkin) Степан Иванович (Stepan Ivaninpoika)
Отец ребёнка: Ильюшкин (Iljushkin) Иван Андреевич
Kitelä, Impilahti, Finland
Смерть
26.08.1873