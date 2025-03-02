Ильюшкина (Iljushkina) (Крякина) Параскева Карповна 24.10.1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильюшкина (Iljushkina) (Крякина) Параскева Карповна

Место рождения

Uomaa, Impilahti, Finland

Дата рождения

24.10.1810

Дата смерти

26.08.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1810

Отец: Крякин (Kräkin) Karp Andrejevich

Мать: (Крякина (Kräkina)) Irina Kornilovna

Uomaa, Impilahti, Finland
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильюшкин (Iljushkin) Иван Андреевич

Рождение ребёнка
02.06.1832

Дочь: Parviainen (Ильюшкина (Iljushkina)) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Ильюшкин (Iljushkin) Иван Андреевич

Kitelä, Impilahti, Finland
Рождение ребёнка
25.11.1834

Сын: Ильюшкин (Iljushkin) Степан Иванович (Stepan Ivaninpoika)

Отец ребёнка: Ильюшкин (Iljushkin) Иван Андреевич

Kitelä, Impilahti, Finland
Смерть
26.08.1873

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