Фадеева (Кунц) Антонина Владимировна
Место рожденияAstrakhan, Russia
Дата рождения12.11.1873
Дата смерти05.10.1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1873
Отец: Кунц Владимир Петрович
Astrakhan, Russia
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
16.07.1900
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Фадеев Александр (ст.) Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фадеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иллич-Свитыч Борис Глебович
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Иллич-Свитыч Глеб Глебович
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kashtelian Анacтacия Александровна
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1954
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское кладбище, уч.7