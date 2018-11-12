Фадеева (Кунц) Антонина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Кунц) Антонина Владимировна

Место рождения

Astrakhan, Russia

Дата рождения

12.11.1873

Дата смерти

05.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1873

Отец: Кунц Владимир Петрович

Мать: не указана

Astrakhan, Russia
Бракосочетание
1898

Муж: Фадеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1900

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Фадеев Александр (ст.) Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фадеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1910

Сын: Иллич-Свитыч Борис Глебович

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Иллич-Свитыч Глеб Глебович

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович

Развод
Неизвестно

Муж: Фадеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kashtelian Анacтacия Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович

Смерть
05.10.1954
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское кладбище, уч.7
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