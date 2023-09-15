Нелина (Бабенко) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелина (Бабенко) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

20.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бабенко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Нелин Иван Петрович

Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Полина (Пелагея) Петровна

Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович

Рождение ребёнка
13.03.1936

Дочь: Дергачева Раиса Петровна

Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович

Смерть
20.02.1982
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