Нелина (Бабенко) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти20.02.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бабенко Федор
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Нелин Иван Петрович
Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Полина (Пелагея) Петровна
Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович
Рождение ребёнка
13.03.1936
Дочь: Дергачева Раиса Петровна
Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Нелин Петр Семенович
Смерть
20.02.1982