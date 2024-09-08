Заичкин Андроник Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.
Отец: Заичкин Дмитрий Ильин
РГВИА, №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - ... Показать все
Лечение в госпитале
14.03.1916 ст.
РГВИА, фонд "Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат)", ящик 1237-З https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1799124/ заболел бронитом лазарет Саратова?
Пропал без вести (военное)
18.08.1916 ст.
Завалов, Тернопільська область
РГИА, Ф.№16196, оп.№1, дело №228, "Списки потерь солдат 102 пехотного Вятского полка" https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10570916 пропал без вести под деревней Завалово 102-й пехотный Вят... Показать все
Лечение в госпитале
06.03.1917 ст.
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
РГВИА фонд "Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат)", ящик 1237-З 102-й пехотный Вятский полк https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1799104/ в 1917 году 21 год... Показать все
Смерть
Неизвестно