Ольга Васильевна Около 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Соболева Манефа Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Соболев Николай Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Соболев Василий Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Соболева Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Соболева Александра Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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