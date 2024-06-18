Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Соболева Манефа Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Соболев Николай Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Соболев Василий Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Соболева Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Соболева Александра Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно