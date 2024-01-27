Бабышев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабышев Петр Алексеевич

Бабышев Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Турция, Карская обл., Зарушатский участок, с. Ольшанка

Дата рождения

1899

Дата смерти

10.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бабышев Babashoff Алексей Иванович

Мать: Бабышева Анна

Турция, Карская обл., Зарушатский участок, с. Ольшанка
Иммиграция
1922
Из Турции, Карс в с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.03.1925

Сын: Бабышев Николай Петрович

Мать ребёнка: Бабышева Ксения Тимофеевна

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
28.02.1927

Дочь: Макарова Анна Петровна

Мать ребёнка: Бабышева Ксения Тимофеевна

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
1935

Сын: Бабышев Пётр Петрович

Мать ребёнка: Бабышева Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Неверова Нина Петровна

Мать ребёнка: Бабышева Ксения Тимофеевна

Смерть
10.05.1955
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рак
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close