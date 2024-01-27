Бабышев Петр Алексеевич
Место рожденияТурция, Карская обл., Зарушатский участок, с. Ольшанка
Дата рождения1899
Дата смерти10.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бабышев Babashoff Алексей Иванович
Мать: Бабышева Анна
Турция, Карская обл., Зарушатский участок, с. Ольшанка
Иммиграция
1922
Из Турции, Карс в с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.03.1925
Мать ребёнка: Бабышева Ксения Тимофеевна
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
28.02.1927
Дочь: Макарова Анна Петровна
Мать ребёнка: Бабышева Ксения Тимофеевна
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Бабышева Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Неверова Нина Петровна
Мать ребёнка: Бабышева Ксения Тимофеевна
Смерть
10.05.1955
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Рак
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия