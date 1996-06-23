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Белецкий Виктор Владимирович

Место рождения

Махачкала, Дагестан, Россия, Советский Союз

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

23.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белецкая (Омельчук) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белецкая (Омельчук) Елена Николаевна

Смерть
23.06.1996

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