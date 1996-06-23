Белецкий Виктор Владимирович
Место рожденияМахачкала, Дагестан, Россия, Советский Союз
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти23.06.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белецкая (Омельчук) Елена Николаевна
Смерть
23.06.1996