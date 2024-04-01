Johnson Mary
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1846
Муж: Johnson Joseph
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Johnson John
Отец ребёнка: Johnson Joseph
Рождение ребёнка
27.10.1870
Дочь: Carlson (Johnson) Minnie
Отец ребёнка: Johnson Joseph