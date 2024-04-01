Johnson Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Johnson Mary

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Около 1847 г.р.
1870 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1846

Муж: Johnson Joseph

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Johnson John

Отец ребёнка: Johnson Joseph

Рождение ребёнка
27.10.1870

Дочь: Carlson (Johnson) Minnie

Отец ребёнка: Johnson Joseph

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