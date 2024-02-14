Нигматуллина Фахрижихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматуллина Фахрижихан

Нигматуллина Фахрижихан

Место рождения

д.Малые Кайбицы,Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматуллин) Гайша

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Гапдулла

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматуллина) Махмуда

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидинов Нургали

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Зайнельгабидин

Рождение ребёнка
17.04.1923

Сын: Габидинов Салих

Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.