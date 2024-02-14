Нигматуллина Фахрижихан
Место рожденияд.Малые Кайбицы,Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматуллин) Гайша
Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Гапдулла
Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматуллина) Махмуда
Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидинов Нургали
Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1923
Сын: Габидинов Салих
Отец ребёнка: Нигматуллин Зайнельгабидин
Смерть
Неизвестно