Freund (Фрейнд) Oskar
Место рождения
Дата рождения28.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957
Отец: Freund Albert
Мать: Freund Elisabeth
Рождение ребёнка
09.10.1981
Дочь: Freund Natalja
Мать ребёнка: Густодымова Валентина
Рождение ребёнка
25.11.1984
Сын: Freund Eduard
Место жительства
1992
Эмиграция в Германию
Развод
Неизвестно
Жена: Густодымова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Густодымова Валентина