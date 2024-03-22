Freund (Фрейнд) Oskar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Фрейнд) Oskar

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

28.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957

Отец: Freund Albert

Мать: Freund Elisabeth

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
09.10.1981

Дочь: Freund Natalja

Мать ребёнка: Густодымова Валентина

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
25.11.1984

Сын: Freund Eduard

Мать ребёнка: не указана

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Место жительства
1992
Эмиграция в Германию
Развод
Неизвестно

Жена: Густодымова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Густодымова Валентина

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