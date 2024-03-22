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Голев Тимофей Петров

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

06.05.1784

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Голев Петр Васильев

Мать: (жена Петра Васильева) (жена Петра Васильева)

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Катерина Тимофеева

Мать ребёнка: Афимья Борисова

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Афимья Борисова

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Феврония Тимофеева

Мать ребёнка: Афимья Борисова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Голев Филимон Тимофеев

Мать ребёнка: Афимья Борисова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.05.1784
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 182 Метрическая книга церквей г. Епифани и округи | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и округи 1784
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