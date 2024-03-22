Голев Тимофей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти06.05.1784
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Катерина Тимофеева
Мать ребёнка: Афимья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Афимья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Феврония Тимофеева
Мать ребёнка: Афимья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Афимья Борисова
Смерть
06.05.1784
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 182 Метрическая книга церквей г. Епифани и округи | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и округи 1784