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Кожемякин Сергей Владимирович

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, Тогучинский район, п Русско-Семеновский

Дата рождения

28.06.1958

Дата смерти

17.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1958

Отец: Кожемякин Владимир Иванович

Мать: (Кожемякина) Варвара Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.11.2020

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