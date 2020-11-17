Кожемякин Сергей Владимирович
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Тогучинский район, п Русско-Семеновский
Дата рождения28.06.1958
Дата смерти17.11.2020
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.2020