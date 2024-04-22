(Иванаевская) Серафима Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванаевская) Серафима Стефановна

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.06.1886

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886

Отец: Иванаевский Стефан Михайлович

Мать: Агрипина Ивановна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1904

Сын: Батуров Николай Федорович

Отец ребёнка: Батуров Федор Михайлович

Дикое Поле, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1906

Сын: Батуров Леонид Федорович

Отец ребёнка: Батуров Федор Михайлович

Бетьки, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батуров Федор Михайлович

Смерть
1918
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