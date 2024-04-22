(Иванаевская) Серафима Стефановна
Место рождения
Дата рождения23.06.1886
Дата смерти1918
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886
Отец: Иванаевский Стефан Михайлович
Мать: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1904
Сын: Батуров Николай Федорович
Отец ребёнка: Батуров Федор Михайлович
Дикое Поле, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1906
Отец ребёнка: Батуров Федор Михайлович
Бетьки, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918