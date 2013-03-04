Верташёнок Виталий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерташёнок Виталий Евгеньевич

Верташёнок Виталий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2013

Отец: Верташёнок Евгений Алексеевич

Мать: Десятова Алёна Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close