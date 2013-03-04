Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Верташёнок Виталий Евгеньевич
Верташёнок Виталий Евгеньевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Верташёнок Евгений Алексеевич
1980 г.р.
Мать
Десятова Алёна Сергеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2013
Отец:
Верташёнок Евгений Алексеевич
Мать:
Десятова Алёна Сергеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия