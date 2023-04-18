Рухлин Тихон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Рухлин Михаил
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бутырина Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Рухлина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Рухлина Раиса
Мать ребёнка: Рухлина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лонина Евдокия
Мать ребёнка: Рухлина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рухлина Неизвестная
Мать ребёнка: Рухлина Анна Максимовна
Смерть
1961