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Рухлин Тихон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Рухлин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бутырина Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Рухлина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Рухлина Раиса

Мать ребёнка: Рухлина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лонина Евдокия

Мать ребёнка: Рухлина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рухлина Неизвестная

Мать ребёнка: Рухлина Анна Максимовна

Смерть
1961
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