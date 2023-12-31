Фурсов Степан Матвеев
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Фурсов Матвей Матвеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
04.02.1874
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Константинова
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рязанского пехотного полка второй стрелковой роты
Смерть
Неизвестно