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Фурсов Степан Матвеев

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Фурсов Матвей Матвеев

Мать: Фурсова Екатерина Петрова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
04.02.1874

Сын: Фурсов Семен Степанович

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Константинова

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Татьяна Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
Рязанского пехотного полка второй стрелковой роты
Смерть
Неизвестно
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