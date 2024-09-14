Хабарова Анна Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабарова Екатерина Гаврильевна
Отец ребёнка: Хабаров Гавриил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1938
Сын: Хабаров Реворий Гаврильевич
Отец ребёнка: Хабаров Гавриил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно