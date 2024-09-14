Хабарова Анна Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабарова Анна Гаврильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабарова Екатерина Гаврильевна

Отец ребёнка: Хабаров Гавриил Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабаров Гавриил Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.10.1938

Сын: Хабаров Реворий Гаврильевич

Отец ребёнка: Хабаров Гавриил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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