Стерлядев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1941

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1971

Дочь: Стерлядева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Стерлядева Мария Васильевна

Ляпуново, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
ракетные войска
Образование
Неизвестно
Серково, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
1996
Ляпуново, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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