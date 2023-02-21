Стерлядев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1941
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1971
Дочь: Стерлядева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Стерлядева Мария Васильевна
Военная служба
Неизвестно
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
ракетные войска
Образование
Неизвестно
Серково, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
1996