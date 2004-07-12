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Ерошенко Аркадий Николаевич

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Место рождения

д. Леонтьевка, Кыштовский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

21.02.1928

Дата смерти

12.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1928

Отец: Ерошенко Николай Терентьевич

Мать: Ерошенко Афанасия Ивановна

д. Леонтьевка, Кыштовский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
26.10.1950

Жена: Ерошенко Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
20.08.1951

Дочь: Рубанова Людмила Аркадьевна

Мать ребёнка: Ерошенко Зинаида Павловна

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
1957

Жена: Филюшина Августа Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.1963

Дочь: Наталья Аркадьевна

Мать ребёнка: Филюшина Августа Васильевна

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
07.02.1970

Дочь: Добровольская Светлана Аркадьевна

Мать ребёнка: Филюшина Августа Васильевна

Омск
Смерть
12.07.2004
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г. Куйбышев
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