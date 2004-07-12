Ерошенко Аркадий Николаевич
Место рожденияд. Леонтьевка, Кыштовский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения21.02.1928
Дата смерти12.07.2004
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1928
д. Леонтьевка, Кыштовский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
26.10.1950
Рождение ребёнка
20.08.1951
Дочь: Рубанова Людмила Аркадьевна
Мать ребёнка: Ерошенко Зинаида Павловна
Новосибирск, Россия
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
13.07.1963
Дочь: Наталья Аркадьевна
Мать ребёнка: Филюшина Августа Васильевна
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
07.02.1970
Дочь: Добровольская Светлана Аркадьевна
Мать ребёнка: Филюшина Августа Васильевна
Омск
Смерть
12.07.2004
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г. Куйбышев