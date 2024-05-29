Астафьева Евдокия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти01.03.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Астафьева) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Астафьев Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Астафьева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Астафьев Андрей Степанович
Рождение ребёнка
09.10.1869
Дочь: Булатова (Астафьева) Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Астафьев Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Астафьев Андрей Степанович
Смерть
01.03.1900
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)