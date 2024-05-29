Астафьева Евдокия Борисовна Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Евдокия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

01.03.1900

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Астафьева) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Астафьев Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Астафьева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Астафьев Андрей Степанович

Рождение ребёнка
09.10.1869

Дочь: Булатова (Астафьева) Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Астафьев Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Астафьев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Астафьев Андрей Степанович

Смерть
01.03.1900
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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